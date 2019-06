Portugal premeia festivais acessíveis a todos

O Governo vai criar uma distinção para os festivais que tenham boas condições de acessibilidade para pessoas com necessidades especificas, sejam grávidas, pessoas com deficiência ou idosos, sendo que as candidaturas abrem em julho.

Num comunicado conjunto da secretária de Estado do Turismo e da secretária de Estado da Inclusão das Pessoas com Deficiência, o Governo dá conta de que vai criar o programa “Festivais + Acessíveis”, à semelhança do que foi criado para distinguir as praias acessíveis, há já 14 anos.

“O Programa “Festivais + Acessíveis” vai distinguir os eventos que apresentem condições de acessibilidade para pessoas com necessidades específicas, como grávidas, seniores, pessoas em cadeira de rodas, invisuais, entre outras”, lê-se no comunicado.

Acrescenta que esta iniciativa está incluída no programa “All for All”, uma parceria entre o Turismo de Portugal I.P e o Instituto Nacional de reabilitação (INR) para tornar Portugal num destino turístico acessível a todos.

“O programa “All for All” criado pelo Governo integra a capacitação da oferta, a promoção de Portugal como destino para todos, ações de formação e sensibilização e o reconhecimento internacional, nomeadamente, através de parcerias e a captação de operadores”, refere o Governo.

Acrescenta ainda que as estimativas apontam para que os turistas com necessidades especificas sejam responsáveis por 862 milhões de viagens na Europa, em 2020.