Portugal mantém-se sétimo no ranking FIFA

Portugal manteve a sétima posição no ranking da FIFA, numa classificação em que Angola tem a maior subida, com a seleção africana a progredir 24 lugares, até ao 93.º.

A maior subida na classificação acontece à ‘boleia’ do desempenho de Angola, treinada pelo português Pedro Gonçalves, na Taça das Nações Africanas (CAN2023), competição em que os angolanos chegaram as quartos de final, eliminados pela ‘vice’ Nigéria.

Os nigerianos, que chegaram à final e foram derrotadas pela Costa do Marfim (1-1, 4-2 nas grandes penalidades), contam com o treinador português José Peseiro.

O desempenho na CAN2023 colocou a Nigéria em 28.º lugar no ranking da FIFA, com uma subida de 14 posições, enquanto a campeã Costa do Marfim surge no 39.º posto, com uma progressão de dez posições.

Cabo Verde, que também chegou aos quartos de final da CAN2023, subiu ao 65.º posto e continua a ser a melhor equipa africana de língua portuguesa, com Moçambique a ascender a 110.º, Guiné-Bissau a cair para 118.º e São Tomé e Príncipe a manter-se em 191.º.

A Taça Asiática, disputada também neste início de ano, teve igualmente repercussões na classificação, com o campeão Qatar a ter a segunda maior subida: ocupa agora o 37.º lugar no ranking, 21 lugares acima da anterior posição.

Entre as seleções treinadas por portugueses, os Emirados Árabes Unidos, de Paulo Bento, estão no 69.º posto, o Togo, de Paulo Duarte, é 116.º, e o Kuwait, de Rui Bento, é 137.º.

O ranking não tem alterações no top-10, com a liderança nas ‘mãos’ da campeã mundial Argentina, seguida da vice-campeã França, enquanto a Inglaterra fecha o pódio, com o terceiro lugar.