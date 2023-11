Portugal entre os países onde melhor se fala inglês

Sabia que no mundo inteiro há apenas sete países onde há mais gente a falar inglês que em Portugal? Os dados foram recentemente divulgados pelo EF English Proficiency Index, um relatório que cruzou dados de 2.2 milhões de falantes não nativos de 113 países e regiões.

É na oitava posição deste ranking que se queda Portugal. Países Baixos, Singapura e Áustria dominam o pódio, pela respetiva ordem, seguidos por Dinamarca, Noruega, Suécia, Bélgica, África do Sul, Alemanha, Croácia e Grécia.

Ainda no mesmo estudo, verifica-se que em Portugal há nove regiões onde se fala inglês melhor do que em Lisboa. Coimbra, Braga, Açores, Porto, Aveiro, Castelo Branco, Madeira, Faro e Viseu, por esta ordem, são os distritos e regiões no topo da tabela. A completar a mesma, já depois da inserção da capital, estão Setúbal, Évora, Leiria, Viana do Castelo, Santarém e Bragança.