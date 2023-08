Portugal é país convidado dos Luxembourg Internet Days

A próxima edição do Luxembourg Internet Days, que decorre dias 7 e 8 de novembro, consagrada ao tema cibersegurança e resiliência de redes, terá Portugal como país convidado de honra.

Francis Da Silva, presidente da Câmara de Comércio e Indústria Luso-Luxemburguesa (CCILL) revelou ao BOM DIA empresas que atuem nas duas áreas já citadas e tenham sede em Portugal vão poder ocupar, gratuitamente, os dez stands reservados para o país convidado.

“Portugal e o Luxemburgo partilham laços económicos e de cooperação muito fortes e diversificados”, declarou o embaixador de Portugal no Luxemburgo, Pedro Sousa e Abreu. O diplomata acredita que o evento “aprofundará e alargará as nossas relações comerciais e de cooperação e abrirá novas e promissoras oportunidades para empresas e investidores internacionais beneficiarem da avançada tecnologia e experiência portuguesa de informação e comunicação”.

Os Luxembourg Internet Days são organizados pela Luxembourg Internet Exchange e prevê a presença de 1.100 visitantes a nível de responsáveis de topo de 500 empresas (CIO’s, CTO’s, CEO’s e CISO’s), dos quais cerca de 30 por cento de fora do Luxemburgo. Além dos 50 stands das empresas, estão também previstas diversas conferências e espaços para networking.

O evento decorrerá nas instalações da Câmara de Comércio do Luxemburgo.

As principais entidades que apoiam esta iniciativa são os Ministérios de Estado e da Economia do Luxemburgo, a Câmara de Comércio do Luxemburgo, a Representação da União Europeia no Luxemburgo assim como a Cybersecurity Luxembourg, MyConnectivity, Embaixada de Portugal no Luxemburgo, Embaixada do Luxemburgo em Portugal e a AICEP.

Tanto as empresas expositoras como as empresas e outros visitantes deverão fazer um registo obrigatório neste link.