Portugal é país convidado da Feira Cultural de Tivenys, em Tarragona

De 19 a 21 de abril, Portugal participa na Feira Cultural de Tivenys, em Tarragona, como país convidado. Nesta terceira edição haverá espaço para mostras da nossa cultura, tradições, música, artesanato e ainda gastronomia.

Para animar os visitantes, haverá também uma atuação do português Luís Peixoto, do Grupo de Danças e Cantares de Alvarães de Viana de Castelo, e também do Grupo de Folclore da Casa de Portugal de Andorra.

Além destes, está ainda prevista uma exposição de trajes típicos de Viana do Castelo, uma prova de vinhos portugueses, um showcooking de comida típica portuguesa pela Escola de Hotelaria e do Turismo de Viana do Castelo, workshops de tapetes de sal da Romaria da Senhora d’Agonia e uma Conferência do jornalista Sebastià Bennasar i Llobera.

Esta é uma colaboração entre o consulado-geral de Portugal em Barcelona, o município de Tivenys e a cidade de Viana do Castelo, realizada com o apoio do Camões I.P. no âmbito da Ação Cultural Externa e do Programa Cultura Portugal.

Veja, em baixo, o programa completo.