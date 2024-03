Portugal e Catalunha querem reforçar nível de cooperação

No âmbito da sua visita a Barcelona e contactos regulares com a Generalitat da Catalunha, o Embaixador de Portugal em Espanha reuniu-se com a Conselheira de Ação Externa e UE.

João Mira Gomes e Meritxell Serret saudaram as boas relações existentes entre Portugal e a Catalunha, tendo reiterado o interesse mútuo na dinamização das relações económicas e comercias entre os dois territórios, assim como a vontade de aprofundar as colaborações existentes em vários âmbitos.

Na agenda para futuros projetos estão os setores de Inovação, Saúde, Economia Azul e Desenvolvimento.