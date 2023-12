Portugal e Brasil juntos em Berlim

A “Roda de Rabanada – Natal em Português” juntou as comunidades portuguesa e brasileira no passado dia 3 de dezembro em Berlim.

O evento contou com a visita do Pai Natal, oficina de artes, leitura de livros e recreação. Ao nível da gastronomia era possível degustar bacalhau, feijoada à brasileira, leitão assado, picanha na brasa, pastel, coxinha, rabanada e diversos doces natalinos.

No panorama musical não faltou a roda de samba, jazz, roda de choro, folclore e atuação de DJ’s.

Conforme as informações partilhadas pela organização, o evento promovia a união entres as comunidades e foi organizado pela BOSSA FM, Berlinda, com o patrocínio da Caixa Geral de Depósitos, Brasilien, Instituto Guimarães Rosa e com o apoio das comunidades portuguesas.