Portugal com seis ciclistas nos Europeus de pista

Portugal vai competir com seis ciclistas nos Europeus de pista, em Apeldoorn, Países Baixos, com o objetivo de se manter dentro dos lugares de qualificação para os Jogos Olímpicos Paris2024.

À entrada para os últimos meses da qualificação olímpica, Portugal está em lugar de apuramento no madison masculino e no omnium masculino e feminino.

De acordo com a Federação Portuguesa de Ciclismo (FPC), a equipa lusa vai centrar-se nessas disciplinas, com Iuri Leitão e Rui Oliveira a formarem dupla no madison, que tem a final marcada para quinta-feira.

Na sexta-feira, Maria Martins, olímpica em Tóquio2020, vai disputar o omnium, com qualificação às 12:00 e as quatro provas pontuáveis entre as 13:20 e as 19:15.

Na prova masculina de omnium, na qual Iuri Leitão é campeão mundial, vai estar Rui Oliveira, no sábado, com a qualificação às 14:40 e as restantes provas entre as 16:00 e as 19:55.

Nas provas não olímpicas, Diogo Narciso vai fazer a estreia portuguesa, com a prova de eliminação na quarta-feira, com Maria Martins (scratch) e Rodrigo Caxias (1km contrarrelógio) a competirem na quinta-feira.

Na sexta-feira corre-se a perseguição individual, com Rodrigo Caxias, e o scratch masculino, com Iúri Leitão.

No fim de semana, Daniela Campos disputa a corrida por pontos no sábado, no mesmo dia que Maria Martins corre a eliminação, com Diogo Narciso a fechar a participação lusa, no domingo, na corrida por pontos.