Portugal com recorde de exportações de metal

As exportações portuguesas de metalurgia e metalomecânica atingiram em 2023 um novo recorde de 24.017 milhões de euros, mais 4,3% face a 2022, obtendo seis dos 10 melhores resultados mensais de sempre, avançou hoje a associação setorial.

“Com a soma de 1.653 milhões de euros de vendas ao exterior, dezembro de 2023 acumula com os 11 meses anteriores do ano e comprova mais um feito notável do setor metalúrgico e metalomecânico num ano em que, apesar da conjuntura, conseguiu acumular seis dos 10 melhores resultados de sempre no que ao comércio internacional diz respeito”, destaca a Associação dos Industriais Metalúrgicos, Metalomecânicos e Afins de Portugal (AIMMAP) em comunicado.

Citado no documento, o vice-presidente executivo da AIMMAP considera tratar-se de “mais uma notável performance de um setor que já se habituou a lutar contra as adversidades, sejam elas conjunturais ou estruturais”.

“Mas não devemos fechar os olhos aos sinais de alerta, como as taxas decrescentes e as quedas homólogas, que vínhamos a observar nos meses anteriores”, adverte Rafael Campos Pereira.

Assim, as exportações de dezembro do ano passado ficaram 3,1% abaixo do mesmo período de 2022, sendo este o quinto mês consecutivo em que as exportações apresentam quebras homólogas.