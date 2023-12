Porto garante oitavos da Champions com chuva de golos

O Futebol Clube do Porto garantiu o apuramento para os oitavos de final da Liga dos Campeões de futebol, ao vencer em casa o Shakhtar Donetsk, por 5-3, em jogo da sexta e última jornada do Grupo H.

Os ‘dragões’, que precisavam de apenas um empate para seguir em frente, marcaram por Galeno (09 e 43 minutos), Taremi (62), Pepe (75) e Francisco Conceição (82), com Sikan (29), Stephen Eustáquio (72), na própria baliza, e Eguinaldo (88) a reduzirem para os ucranianos.

O FC Porto terminou o Grupo H na segunda posição, com os mesmos 12 pontos do líder FC Barcelona, com o Shakhtar a ser terceiro, com nove, e a seguir para a Liga Europa, enquanto o Antuérpia ficou em último, com três, depois de vencer hoje os catalães, por 3-2.