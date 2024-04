Pianista Jó Dutra inspira-se na Serra de Lousã

O frio do inverno na Serra da Lousã, a chuva, o vento e outros elementos naturais inspiram o disco “Temas e Devaneios” do pianista Jó Dutra, que vai apresentar a obra em Miranda do Corvo, no dia 20.

“É, sem dúvida, o género musical que me preenche e completa. Permite-me voar, sonhar e divagar com uma liberdade plena”, disse o autor do trabalho discográfico à agência Lusa.

Cada uma das 11 músicas gravadas, explicou, “tem um tema geralmente simples e não muito longo, com inspiração em algo ou alguém”.

“Baseado nesse mesmo tema, faço o que na música chamamos improvisação, sem qualquer regra, o que me permite sonhar e divagar ao piano como um riacho que corre livremente ou como um pássaro que voa ao sabor do vento”, acrescentou o compositor e maestro.

Jó Dutra é o pseudónimo de Jorge Humberto Simões Pratas, nascido há 51 anos em Coimbra, mas que reside na Lousã e trabalha em Miranda do Corvo como professor de música, repartindo a atividade criativa entre a escrita e a música.

“Ao fim de tantos anos e de tantas experiências musicais, é este o encontro comigo mesmo”, declarou.

Do CD “Temas e Devaneios” fazem parte os seguintes trechos: “Papillon”, “Mar sereno e calmo”, “Doce chuva de outono”, “Sem palavras”, “Frio”, “Mar”, “Outono”, “Embalo das árvores”, “Chuva e devaneio”, “Para ti” e “O teu tema, meu amor”.

“Frio”, por exemplo, “é inspirado no frio de inverno da Serra da Lousã”, com as suas levadas e o castelo medieval da Lousã, um complexo orográfico e natural que ocupa ainda território dos municípios de Miranda do Corvo, Góis e Penela, no distrito de Coimbra, e Castanheira de Pera e Figueiró dos Vinhos, no distrito de Leiria.

O lançamento do disco, que já está à venda, será no dia 20 de abril, às 15:30, na Casa Amarela, em Miranda do Corvo, cuja Câmara Municipal apoia a iniciativa.