Permanência consular em Montpellier. Inscreva-se já

O Ministério dos Negócios Estrangeiros informou que vai decorrer uma permanência consular na Rue de l’École de Droit, 27, 34000 Montpellier, entre os dias 15 e 17 de novembro.

Em comunicado, lê-se que caso pretenda inscrever-se deve fazê-lo através do e-mail *protected email* e indicar no assunto “PC Montpellier”.

No corpo do e-mail devem constar os seguintes dados, nome completo, contacto telefónico, assunto (caso tenha) e o número de cartão de cidadão.

O atendimento será feito nos dias 15 de novembro, entre as 13h30 e as 17h30, dia 16, das 9h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00. Por fim, no dia 17, das 9h00 às 12h00.