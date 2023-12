Pepe apanha dois jogos de suspensão

Pepe foi hoje com dois jogos de suspensão na sequência da expulsão frente ao Sporting, no clássico que encerrou a 14ª jornada da I Liga de futebol.

Em lance com o sportinguista Matheus Reis, aos 51 minutos, o central portista, que viu o vermelho direto, foi considerado “culpado de conduta violenta” ao “agredir um adversário com um soco na cara”, pelo que vai falhar os dois próximos desafios dos ‘dragões’.

O castigo imposto pelo Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) vai impedir o defesa de defrontar no sábado o Leixões, para a Taça da Liga, e o Desportivo de Chaves, para o campeonato, ambos no Estádio do Dragão.

A expulsão decretada pelo árbitro Nuno Almeida verificou-se depois de ter sido alertado pelo VAR para poder analisar o lance. Pepe foi ainda multado em 1.200 euros.

O Sporting venceu por 2-0 e com isso isolou-se no primeiro lugar, com 34 pontos, seguido do Benfica, com 33, e do FC Porto, com 31.

No mapa de castigos, o CD da FPF diz ainda aguardar esclarecimentos relativamente ao treinador portista, Sérgio Conceição, e Hugo Viana, diretor desportivo do Sporting, que se desentenderam no final do jogo de segunda-feira.