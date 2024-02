Pedrógão já é estação náutica certificada

O concelho de Pedrógão Grande já é uma estação náutica certificada, disse o presidente daquela Câmara do norte do distrito de Leiria.

“A candidatura do município de Pedrógão Grande ao Fórum Oceano obteve êxito e, neste momento, Pedrógão Grande é uma estação náutica”, afirmou António Lopes, considerando que “será o início de virar de página para o turismo e não só” do concelho.

Segundo António Lopes, “a partir desta certificação, o município, conjuntamente com os parceiros aderentes”, vai criar “um produto ou vários produtos que vão tornar sustentáveis as atividades económicas em Pedrógão Grande durante todo o ano e não apenas no verão”.

“Aproveitando as albufeiras da Bouçã e do Cabril, as nossas linhas de água e as nossas praias fluviais, teremos agora uma oportunidade, ao dirigirmo-nos a este nicho de mercado, que é um nicho de mercado internacional, proporcionando outro tipo de atividades que não apenas aquelas que estão relacionadas com a água”, referiu.

Em 24 de outubro de 2022, a Câmara de Pedrógão Grande formalizou um protocolo para a implementação de uma estação náutica certificada, para dar resposta ao “potencial enorme” do concelho no turismo náutico e aliar este ao turismo da natureza.

“Considerando que Pedrógão Grande tem duas albufeiras, Cabril e Bouçã [no rio Zêzere], que apresentam um potencial enorme na fileira turismo náutico e com vista a estruturar este produto e aliar o mesmo à oferta do produto natureza, o município dá mais um passo no processo de candidatura à certificação de estações náuticas em Portugal, com a assinatura do protocolo de parceria para a formalização e constituição da estação náutica”, revelou na ocasião o município.

António Lopes afirmou-se satisfeito com este desfecho, mas reconheceu a necessidade de agora “dar corpo, em termos orçamentais e em termos de estrutura”, para captar mais parceiros que operem do ponto de vista turístico no concelho.

“Temos de criar um produto para que quem nos visita usufrua, quer no verão, quer na primavera, quer no inverno”, adiantou, explicando que em 2023 já foi feita “uma pequena abordagem”, numa alusão à iniciativa “Pedrógão Grande Nautical Summer”, que se pretende repetir noutras estações do ano.

O presidente da Câmara de Pedrógão Grande esclareceu que o objetivo é ter um produto ligado à náutica todo o ano, não apenas relativo à exploração das albufeiras, mas como concursos de pesca, corridas de barcos de vela, canoagem ou triatlo.

“Significa que irá potenciar a criação de mais atividade económica e, portanto, mais emprego e mais fixação de pessoas no concelho”, sustentou António Lopes.

Existem no país 36 estações náuticas certificadas, de acordo com informação da Fórum Oceano – Associação da Economia do Mar, pessoa coletiva de utilidade pública que visa promover o desenvolvimento da economia do mar.

Na semana passada, além da certificação da estação náutica de Pedrógão Grande, cuja entidade promotora é o município, foram certificadas as de Amarante e Lagos do Sabor (norte do país), e Penamacor (Centro), todas em águas interiores.

O coordenador da rede das estações náuticas de Portugal, António Jose Correia, salientou que a importância das estações náuticas se revela pela “dinamização dos planos de água que existem no território, quer na dimensão do turismo náutico, quer na dimensão da prática de atividades náuticas pelas comunidades”.

“As estações náuticas constituem-se também por isso motores de desenvolvimento económico e social dos respetivos territórios”, acrescentou António José Correia.