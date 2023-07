Pedro Abrunhosa recebe Medalha de Honra da Cidade do Porto

Pedro Abrunhosa, que recentemente foi ao Vaticano a convite do Papa Francisco, é reconhecido com a Medalha de Honra da Cidade do Porto de 2023.

O dia 9 de julho, dia do desembarque das forças de D. Pedro, é assinalado desde o início do mandato de Rui Moreira, com a cerimónia de entrega das Medalhas da Cidade aos cidadãos ou instituições que são notadas pelos seus méritos pessoais ou feitos cívicos.

No passado, figuras reconhecidas das áreas cultural, académica e científica como Eugénio de Andrade, Edgar Cardoso, Maria Helena Vieira da Silva, Belmiro de Azevedo, Eduardo Souto de Moura, Vasco Graça Moura ou Rui Veloso, foram igualmente agraciados com a Medalha de Honra da Cidade.

Este ano, a Medalha de Honra da Cidade é atribuída ao autor e músico portuense pela sua profunda ligação pessoal e profissional que o une à sua cidade natal. Recordamos que em 1982 fundou a Escola de Jazz do Porto bem como a primeira Big Band da cidade, a Cool Jazz Orchestra, seguida da Máquina do Som e dos Bandemónio, tendo, mais recentemente, criado os Boom Studios e os Comité Caviar. Na sua já extensa discografia sempre escreveu e interpretou o Porto.

A cerimónia pública de celebração para a entrega da Medalha realiza-se no dia 9 de julho, pelas 18h00, na Casa do Roseiral.