Paulo Pisco nas celebrações da Batalha de La Lys

O deputado socialista eleito pelo círculo da Europa, Paulo Pisco, desloca-se este fim de semana a França para participar nas celebrações da Batalha de La Lys.

De acordo com a agenda do governante, reeleito para o cargo nas últimas legislativas, Paulo Pisco estará nos Altos de França entre os dias 13 e 14 para assistir às cerimónias que se realizam em Richebourg, la Couture, Bologne-sur-Mer e Ambleteuse.

Já no dia 15 de abril, o deputado participa na sessão plenária da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, na qualidade de membro da Comissão das Migrações, Refugiados e Pessoas Deslocadas.

Nesta deslocação oficial, Paulo Pisco estará ainda presente na exposição da luso-francesa Nathalie Afonso, alusiva aos 50 anos do 25 de Abril, patente no edifício do Conselho da Europa, em Estrasburgo