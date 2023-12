Paulo Pisco continua a combater deportação de crianças ucranianas pela Rússia

“Estarei em Paris, dia 15 de novembro, para participar na reunião da Comissão Ad Hoc da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa sobre ‘A situação das crianças ucranianas deslocadas à força e deportadas para a Federação Russa e para os territórios ocupados'”, disse ao BOM DIA o deputado português, eleito pela emigração europeia.

Paulo Pisco intervém no âmbito do relatório de que é autor sobre o mesmo tema aprovado em abril passado no plenário da Conselho da Europa, “com o objetivo de sensibilizar os Estados membros para a necessidade de pressionar a Federação Russa para fornecer a identificação dos milhares de crianças levadas à força para o seu território, bem como a sua localização, e também para criar mecanismos mais robustos para permitir o seu regresso”, explica o parlamentar.

Pisco recorda que a deslocação forçada de crianças ou a sua deportação “é considerada genocídio em algumas convenções internacionais e deu origem a um mandato de captura para Vladimir Putin e Maria Lvova-Belova”.

Na reunião onde Paulo Pisco apresenta o relatório participam o Comissário para os Direitos Humanos do Parlamento da Ucrânia, Dmytro Lubinets, a Vice-Porcuradora-Geral da Ucrânia, Viktoriia Litvinova e a responsável pela Rede dos Direitos das Crianças da Ucrânia, Kateryna Rashevska, entre outros.



No sábado, o parlamentar do PS estará em Viana do Castelo para participar no último dia dos Encontros PNAID 2023, dedicado aos investidores da diáspora, que pode acompanhar nas redes sociais do BOM DIA.