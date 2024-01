Paulo Bento é o único treinador português na Taça Asiática

Paulo Bento vai comandar os Emirados Árabes Unidos na Taça Asiática, sendo o único treinador português na principal prova de seleções daquele continente, que arranca na sexta-feira, no Qatar, com três futebolistas oriundos da I Liga.

Nomeado em julho de 2023 como sucessor do argentino Rodolfo Arruabarrena, o antigo selecionador nacional, entre 2010 e 2014, irá disputar a sua quinta fase final em grandes competições internacionais, e primeira ao serviço dos vice-campeões da Ásia em 1996.

Paulo Bento, de 54 anos, guiou Portugal às meias-finais do Euro2012, na Ucrânia e na Polónia, mas não evitou a eliminação na fase de grupos do Mundial2014, no Brasil, num percurso técnico iniciado nos sub-19 do Sporting e impulsionado com a equipa principal ‘leonina’, na qual arrebatou duas Taças de Portugal e duas Supertaças, de 2005 a 2009.

Seguiram-se efémeras passagens nos brasileiros do Cruzeiro (2016) e nos chineses do Chongqing Lifan (2018), por entre um campeonato grego conquistado pelo Olympiacos (2016/17), antes de retomar as funções de selecionador com a Coreia do Sul, em 2018.

A caminhada na última Taça Asiática culminou com uma derrota nos ‘quartos’ perante o Qatar, campeão continental em 2019, que viria a ser anfitrião do Mundial2022, prova na qual os sul-coreanos ‘tombaram’ frente ao Brasil nos ‘oitavos’, na sequência do segundo posto alcançado no Grupo H, atrás de Portugal, que chegaram a bater na primeira fase.

Esse desaire efetivou a saída do ex-médio internacional luso, que tenta agora melhorar a prestação dos Emirados Árabes Unidos na principal prova asiática de seleções, volvidas duas chegadas consecutivas às meias-finais, a última das quais na condição de anfitriã.

Terceira colocada em 2015, a nação do Golfo Pérsico voltou a ficar às portas da decisão quatro anos mais tarde, ao ser batida em casa pelo Qatar, reiniciando em 2023 a luta por uma inédita conquista com embates diante de Hong Kong, Palestina e Irão no Grupo C.

Campeões em 1968, 1972 e 1976, os iranianos convocaram o avançado Mehdi Taremi, quarto futebolista mais eficaz de sempre do seu país, com 44 golos em 77 desafios, que está em final de contrato com o FC Porto e foi o melhor marcador da I Liga em 2022/23.

O Japão, recordista de cetros (1992, 2000, 2004 e 2011) e finalista derrotado em 2019, integra o médio Hidemasa Morita, do líder isolado Sporting, e vai encarar no Grupo D o Iraque, vencedor em 2007, que conta com o centrocampista Osama Rashid, do Vizela.

Nascido em Portugal e com origens cabo-verdianas, o naturalizado defesa direito Pedro Correia, do Al-Sadd, está nas opções do Qatar, ao serviço do qual foi sempre titular no inédito cetro continental festejado há cinco anos e na estreia daquele país em Mundiais.

Os dois primeiros colocados das seis ‘poules’ e os quatro melhores terceiros rumam aos ‘oitavos’ da 18.ª edição da Taça Asiática, que decorre entre sexta-feira e 10 de fevereiro, após ter sido deslocada da China, devido à pandemia de covid-19, e adiada para 2024.