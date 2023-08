Paris2024: canoagem não consegue apurar os K4 500

A seleção portuguesa de canoagem não conseguiu esta sexta-feira um dos seus maiores objetivos nos Mundiais da Alemanha, uma vez que ambos os K4 500 metros falharam a única oportunidade de apuramento olímpico.

João Ribeiro, Messias Baptista, Kevin Santos e Emanuel Silva ainda seguiam em terceiro lugar aos 250 metros, na derradeira posição que dava acesso à final, contudo, não conseguiu manter-se na dianteira e terminaram na sétima posição, perdendo, inclusivamente, a final B, entre os 10.º e 18.º lugares.

Passaram a meio da regata em 39,01 segundos, apenas atrás de Ucrânia e Dinamarca, que seriam, no fim, primeiro e terceiro: o conjunto do leste da Europa impôs-se em 1.18,710 minutos, enquanto os lusos concluíram em 1.20,593, a 1,113 segundos do terceiro posto, que valeu a final.

O caso de Francisca Laia, Teresa Portela, Joana Vasconcelos e Maria Rei foi diferente, pois, a meio, seguiam em sétimo, classificação que vingou igualmente no fim: ainda assim, com um sistema competitivo distinto, o quarteto vai à final B.

Neste caso, o triunfo na final de consolação até poderia valer o passaporte para Paris2024, contudo, o Canadá falhou a final e com isso deixou o continente de fora, inviabilizando assim essa possibilidade.

O quarteto passou a meio em 46,40 segundos e concluiu a prova, ganha pela Nova Zelândia, em 1.35,003, a cerca de três segundos das primeiras.

Antes, a jovem Beatriz Fernandes foi sexta na meia-final de C1 200 metros, indo disputar a final B, sem hipóteses de classificar-se para os Jogos.

Na canoagem adaptada, Floriano Jesus e Alex Santos garantiram para Portugal a vaga nos Jogos Paralímpicos na classe KL1, que será disputada por ambos.