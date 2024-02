Parabéns Cristiano Ronaldo!

Ninguém diria, mas o internacional português completa 39 anos esta segunda-feira, 5 de fevereiro.

CR7 é frequentemente considerado como um dos melhores e mais completos jogadores do mundo e de todos os tempos, foi comparado aos grandes nomes da historia do futebol como Pelé, Maradona, Di Stéfano ou Eusébio, sendo para muitos milhões de fãs de futebol o melhor jogador de todos os tempos.

No grupo que já o considerou como The GOAT (Greatest Of All Times, o maior de todos os tempos, em português) estão Michael Owen, Álvaro Arbeloa, Krzysztof Piątek, José Fonte, Zinédine Zidane, Ruud Gullit ou o técnico Sérgio Conceição.

Cristiano Ronaldo foi eleito o melhor jogador do mundo pela FIFA e pela France Football recebendo o prémio Ballon d’Or (que durante um tempo passou a denominar-se Bola de Ouro da FIFA) um total de cinco vezes: 2008, 2013, 2014, 2016 e 2017.

Venceu o prémio Bota de Ouro da UEFA quatro vezes e ganhou três vezes o prémio de Melhor Jogador da UEFA na Europa que substituiu o prémio de Melhor Jogador de Clubes da UEFA também ganho uma vez.

Em março de 2014, na goleada de 5–1 contra a seleção dos Camarões, Cristiano Ronaldo marcou dois golos e superou Pedro Pauleta como maior goleador da história da seleção portuguesa.

Em outubro de 2015, CR7 contra o Malmö, tendo chegado ao seu 324.º golo pelo Real Madrid e tornou-se assim o maior goleador da história do espanhol, superando Raúl González. Em 20 de junho de 2018, em partida do Campeonato do Mundo, marcou contra o Marrocos o seu 85º golo pela seleção portuguesa, superando Ferenc Puskás e se tornando o maior goleador entre Seleções europeias.

Cristiano Ronaldo é atualmente o maior goleador de todos os tempos do futebol em golos marcados em jogos oficiais por clubes e pela seleção das quinas.