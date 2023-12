Papa apela à “sobriedade” e “silêncio” nas redes sociais

O Papa apelou este domingo a uma maior “sobriedade” no uso das palavras e nas “redes sociais”, considerando que esta atitude, associada ao silêncio, representa um “elemento essencial” da vida cristã.

“A minha vida é sóbria ou repleta de coisas supérfluas? Mesmo que signifique ir contracorrente, valorizemos o silêncio, a sobriedade e a escuta”, questionou, falando aos peregrinos reunidos na Praça de São Pedro para a recitação do ângelus.

Francisco considerou que, quando “não se é capaz de calar, é difícil que se tenha algo de bom a dizer. Quanto mais atento é o silêncio, mais forte é a palavra”.

A intervenção partiu da pregação de João Batista no deserto, o “local do silêncio e da essencialidade, onde não é permitido divagar sobre coisas inúteis”.

“Este é um apelo sempre atual: para avançar no caminho da vida, é necessário despir-se do que está a mais, porque viver bem não quer dizer encher-se de coisas inúteis, mas libertar-se do supérfluo”, insistiu.

No segundo domingo de Advento, tempo que prepara a celebração do Natal no calendário católico, o Papa desafiou os católicos a libertar-se “da poluição das palavras vãs e das bisbilhotices”, para dar lugar ao silêncio e à oração.

“Que Maria, Virgem do silêncio, nos ajude a amar o deserto, para nos tornarmos vozes credíveis que anunciam o seu Filho que vem”, concluiu.