A palavra saudade a palavra alegria,

as festas de Agosto as festas na barriga,

a horta do caldo, a horta das letras,

onde o poeta cultiva num solo fértil

o humanismo dos resultados.

Por isso o poeta não pode ser leviano,

nem traidor, louco, nem insensível,

mas coeso, lúcido e credível!

O poeta não passa fome de letras

sua Pátria não é a solidão

seu território não têm fronteiras

sua identidade é o povo.

O poeta não pode estar preso

a filosofias ou a preconceitos,

sua mente aberta respeita outros,

embora não aprove todas as ideias.

O poeta defende-se no tribunal

com um milhão de rimas

advoga a escrita com verdade,

convicção, e solidez de factos

embora não seja entendido por muitos.

Nunca desiste ou renúncia à escrita

afogando os leitores com cultura.

A poesia nunca pode ser subornada

vendida por favores, ou adúlterada,

o poeta è tudo, para com todos,

criará nova arte e libertação

do tédio de cada dia dos comuns.

O poeta é rico em imaginação

sua poesia deve transmitir um objectivo

aderindo ao tema e à razão

para que o poema continue vivo!

José VALGODE