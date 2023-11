Onda de lesões na seleção chega a Matheus

O médio Matheus Nunes foi dispensado da seleção portuguesa para os dois últimos jogos de qualificação para o Euro2024 devido a problemas físicos.

“Matheus Nunes foi dado como clinicamente inapto para os dois jogos da seleção nacional frente ao Liechtenstein e Islândia, após a realização de exames. O jogador já não viajará para Zurique, esta tarde, com a restante comitiva nacional”, lê-se num comunicado da FPF.

O médio do Manchester City, que já não treinou hoje, é a quinta baixa nos convocados de Roberto Martínez, seguindo-se aos lesionados Pepe, Rafael Leão e Nélson Semedo, que foi substituído por Raphaël Guerreiro, além de Diogo Dalot, por motivos pessoais.

Raphaël Guerreiro e João Mário, em estreia em convocatórias da seleção AA, foram chamados para substituir Nélson Semedo e Diogo Dalot.

Na fase de qualificação para o Euro2024, a seleção nacional, já apurada, defronta o Liechtenstein na quinta-feira, às 19:45 (de Lisboa), em Vaduz, e, três dias depois, a Islândia, no Estádio José Alvalade, à mesma hora.

Portugal lidera o Grupo J, com 24 pontos, mais oito do que a Eslováquia, segunda classificada, com o Luxemburgo, terceiro, a somar 11. A Islândia é quarta colocada, com 10 pontos, à frente da Bósnia-Herzegovina, com nove, e do Liechtenstein, último, sem qualquer ponto.

Lista dos 23 convocados atualizada: