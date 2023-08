Oliveira do Bairro lança iniciativa para a integração de imigrantes

A Câmara de Oliveira do Bairro vai promover o Arraial Migrante, no dia 12 de agosto, para contribuir para a integração de pessoas estrangeiras que vivem no concelho e que são mais de um milhar.

A primeira edição do evento vai decorrer no Parque dos Pinheiros Mansos, em Oliveira do Bairro, no âmbito do projeto “Oliveira Mundo de Gentes”, que visa “promover o acolhimento e a integração social e cultural de pessoas originárias de países terceiros”, afirma a Câmara Municipal numa nota de impressa enviada à agência Lusa.

A iniciativa conta com um programa de concertos e animações para todas as idades, assim como um espaço destinado à gastronomia do mundo, concebido e dinamizado pela população migrante residente naquele concelho do distrito de Aveiro.

O programa cultural terá início às 15:00, com o projeto Crash Duo Circus, seguindo-se o ‘workshop’ Danças do Mundo, às 16:00, e a atuação da Cértima Orquestra, pelas 18:30.

A festa prolonga-se com a atuação dos Burricos, às 21:15, Banda Polk, às 22:30, Más Companhias, às 23:45 e DJ Gaiteirinho, a partir da 01:00.

Oliveira do Bairro tem, de acordo com os Censos de 2021, uma população de 23.132 pessoas, sendo que 1.016 são migrantes, oriundos de 46 países, nomeadamente do Brasil, de São Tomé e Príncipe e da Venezuela, disse à agência Lusa fonte da autarquia, reportando-se a indicadores disponibilizados, em 2021, pelo SEF.

Estes dados do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) representam, no entanto, apenas os “migrantes com autorização de residência nesse ano [2021], excluindo todos os que chegaram, entretanto, e aqueles que ainda não tinham, à data, o seu processo completamente regularizado”, sublinha a mesma fonte da autarquia.

A Câmara sustenta, assim, que estes números oficiais “não espelham a magnitude do fenómeno no concelho” atualmente.

A afluência e pedidos de apoio de imigrantes, ainda em situação irregular, nos diferentes serviços do município, “sugere um aumento significativo deste número durante o ano de 2022 e 2023, designadamente pela contínua vaga de imigração do Brasil, pelo movimento de deslocados de guerra com proteção internacional da Ucrânia e por uma nova vaga de imigrantes de países como a Índia e Paquistão”.

O projeto “Oliveira Mundo de Gentes” é cofinanciado pelo Fundo para o Asilo, a Migração e a Integração (FAMI), com uma comparticipação comunitária de cerca de 46 mil euros e contrapartida nacional de cerca de 15.344 euros.

A ideia é promover o acolhimento e a integração social destas pessoas, através de ações que “envolvem as entidades do setor cultural e outras entidades da sociedade de acolhimento”.

No âmbito deste trabalho, fazem também parte a Cértima Orquestra, ‘workshops’ artísticos, as músicas e danças do mundo nas Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC), assim como a produção e divulgação de produtos audiovisuais a concretizar no final do projeto.

Foram realizadas ações de informação destinadas a entidades empregadoras de nacionais de países terceiros (NPT), oficinas de emprego, sendo que atualmente está a ser construído um bloco de notas, no qual serão fornecidas nomeadamente informações relacionadas com a empregabilidade.

Para setembro estão programadas as primeiras sessões de formação/sensibilização sobre tráfico de seres humanos, bem como sessões de aprendizagem da língua portuguesa para alunos migrantes do 1.º CEB, com realce para aspetos culturais do país de origem e de acolhimento, a iniciar no ano letivo 2023/2024.