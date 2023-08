Oleiros e Saint-Doulchard reforçam geminação

Os municípios de Oleiros e de Saint-Doulchard, em França, acordaram elevar o nível do acordo de geminação, assinado em 2016, que tem estado sustentado no intercâmbio de atividades culturais e nos últimos tempos também no intercâmbio entre agrupamentos de escolas.

Uma delegação de Saint-Doulchard esteve presente na Feira do Pinhal com um expositor próprio e representada com a presença do presidente da Câmara daquele concelho francês, Richard Boudet, o seu adjunto Bruno Martins, alguns vereadores, bem como o presidente da direção do Centre Franco-Portugais, José dos Santos.

Na estadia em Oleiros entre os dias 2 e 6 de agosto, a comitiva foi recebida no Salão Nobre da Câmara Municipal de Oleiros pelo Vice-presidente, Paulo Urbano, que endereçou palavras de amizade por entender que “a geminação é muito mais do que a relação entre os organismos públicos de ambas as vilas”. Paulo Urbano recordou aqueles que lançaram a semente da geminação Oleiros – Saint-Doulchard, os ex-autarcas dos dois municípios, Fernando Jorge e Daniel Bezard, respetivamente. “Da parte de Oleiros poderão contar com toda a abertura e espírito de partilha, mas também com uma vontade de aprender convosco e de fazermos do vosso saber o nosso saber”.

Nesta cerimónia envolvida com alguma emoção, o presidente da Câmara Municipal de Saint-Doulchard anunciou que delegará no seu adjunto, Bruno Martins, a tarefa de organizar mais uma viagem de uma comitiva oleirense àquele concelho, situado a 250 quilómetros a sul de Paris, aquando do 50.º aniversário do Centre Franco-Portugais, em 2024. “Queremos voltar a receber-vos em nossa casa e convido Oleiros a trazer os seus artistas e produtores locais”, referiu, Richard Boudet que terminou dizendo que a geminação com Oleiros tem sido “uma inspiração, uma aprendizagem e uma partilha de valores humanitários”.

Em Oleiros, a comitiva francesa visitou o projeto cultural “Arte à Porta”, a Igreja Matriz, os serviços municipais, a sede do GAIO (que já atuou em Saint-Doulchard), a Junta de Freguesia do Orvalho, a Cascata da Fraga de Água D’Alta, o miradouro do Mosqueiro, a oficina do artista Jorge Marquez, entre outros locais.

No final desta visita, promovida pelo Município de Oleiros, Richard Boudet, em jeito de balanço disse que “vai perdurar” no seu coração “a forma calorosa como fomos recebidos pelas gentes de Oleiros”.