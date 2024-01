Observatório lança “Atlas da emigração portuguesa”

Realiza-se, no dia 16 de janeiro, às 18 horas, o lançamento do livro “Atlas da emigração portuguesa”. A apresentação decorre no auditório C1.04, do edifício II do ISCTE.

O evento conta com a presença do coordenador científico do Observatório da Emigração, Rui Pena Pires, para a abertura.

Segue-se uma sessão de debate moderada por Cláudia Pereira (Observatório da Emigração, CIES-Iscte) e com a participação de Jorge Malheiros (CEG, Instituto de Geografia e Ordenamento do Território), Dulce Pimentel (DGPR, FCSH-UNL) e José Carlos Marques (Instituto Politécnico de Leiria, Centro Interdisciplinar de Ciências Sociais). O evento termina com a presença do Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, Paulo Cafôfo, na sessão de encerramento.