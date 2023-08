Rajani António Dias é um escritor, investigador, jornalista, curioso pela natureza das coisas do mundo e, como ele mesmo gosta de salientar, um patriota.

Nasceu no ano de 1963, o mesmo ano em que nasceu um dos grandes atores de Hollywood, Johnny Depp, e porque nascer e morrer são dois mistérios interligados, também nesse mesmo ano de 1963, morre na cidade de Dallas, vitima de assassinato, John Fitzgerald Kennedy, presidente dos Estados Unidos entre 1961 e 1963.

Rajani António Dias editou recentemente a obra, “O Último Templário Vicentino”

Esta é a história, do, descobridor do novo mundo, ficando para a história universal como Cristóvão Colombo, mas Salvador Fernandes Zarco de nascimento, na freguesia de São Vicente, em Cuba, Alentejo.

Esta é a história de uma Ordem que fazendo história, deixou para a história um segredo, uma viagem, um sacrifício.

Esta é a história de “O Último Templário Vicentino”…

Começa assim a leitura de um livro muito interessante onde o autor, fruto da sua vivência de cinco anos na Madeira, e do conhecimento de costumes e tradições que com a sua natural curiosidade atenta ao que se passa à sua volta, foi absorvendo durante esse tempo, mistura de maneira bastante sublime e inteligentemente bem estudada, factos históricos e mistérios mundiais, com esses mesmos costumes e tradições.

Esta é uma obra de leitura acessível, e ao mesmo tempo bastante agradável.

Sempre achei que o mundo deveria estar mais consciente da enorme importância que, nós os portugueses, tivemos, desde tempos muito longínquos, para a história mundial, na ligação de povos e culturas que em muitos casos foram a fundação, os alicerces de novas formas de vida no desenvolvimento e formação de países, que tiveram um empurrãozinho crucial da mão portuguesa.

Se o mundo não tem um conhecimento maior da nossa grandeza como povo de uma cultura rica e quase ímpar, não há maior culpados do que nós mesmos.

Nesse contexto, “O Último Templário Vicentino” faz bem o seu papel no sentido de dar a conhecer ao mundo alguma da nossa grandeza como povo de costumes e tradições, e feitos únicos.

“O Último Templário Vicentino” é um livro de leitura quase obrigatória, e digo quase, porque assim que se começa a ler o livro, obrigatório, fica uma palavra bastante pesada pois ela cede à vontade e ao prazer da leitura.

José António Rajani Oliveira Dias obteve o mestrado em gestão e administração publica no Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, em Lisboa, em 2001.

Licenciado em Administração Regional e Autárquica, pós-graduado em Comunicação e Marketing Político, na Universidade Independente, e frequentou até ao terceiro ano a licenciatura de Direito, na Universidade Moderna.

Além de muitas outras qualificações e atributos académicos, o autor tem também carteira profissional de jornalista.

De sua autoria escreveu também, “Cartilha do Eleito Local”, “Portugraal O Reino Templário, Ensaio Histórico”, “Municipalismo em Portugal, Brasil, e Cabo Verde” e “O Foral De Odivelas”.

Foi com enorme prazer, e sentindo-me até bastante honrado, que recebi uma copia autografada pelo autor, deste magnifico livro, que recomendo vivamente: “O Último Templário Vicentino”.

António Magalhães