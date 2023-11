Arrancou esta segunda-feira e prolonga-se até ao dia 10 de novembro a apresentação Cinema & Conversas no Instituto Camões em Angola, iniciativa que surgiu no âmbito das comemorações dos 50 anos do 25 de Abril.

Esta quarta-feira, pelas 18h00 (hora local), no Auditório Pepetela realizar-se-á um encontro com Rita Rato, Adriano Mixinge e a Associação Tchiweka. O tema será “O 25 de Abril (também) nasceu em África”.

A entrada é livre.