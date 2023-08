Nuno Santos de volta ao Sporting

O extremo português Nuno Santos, afastado desde o jogo de pré-época com a Real Sociedad e que falhou arranque da I Liga de futebol, está de regresso aos treinos do Sporting.

Nuno Santos estava de fora desde o final de julho, depois de sofrer um traumatismo no jogo particular com a equipa espanhola, falhando desde então todos os testes dos `leões` até ao arranque do campeonato, já no sábado diante do Vizela (3-2).

No treino de desta terça-feira, em que a equipa preparou a visita de sexta-feira ao Casa Pia, da segunda jornada da I Liga, Ruben Amorim já contou com o extremo, que trabalhou sem limitações, numa sessão em que Daniel Bragança fez treino condicionado.

O médio, que esteve toda a última época de fora, devido a lesão grave, foi titular na primeira jornada, mas saiu ao intervalo, depois de sofrer uma pancada na cabeça.

Fora das opções do treinador dos `leões` continua o central St.Juste, a recuperar de lesão muscular.

O Sporting volta a treinar na quarta-feira, em sessão agendada para as 10h00, na Academia de Alcochete.

O jogo entre Casa Pia e Sporting, emblemas que venceram os respetivos jogos de estreia na Liga 2023/24, marca o arranque da segunda jornada, na sexta-feira, no Estádio Municipal de Rio Maior.