Nuno Lobo candidato à presidência da FPF

O presidente da Associação de Futebol de Lisboa (AFL), Nuno Lobo, recebeu o apoio de 10 associações para suceder a Fernando Gomes na Federação Portuguesa de Futebol (FPF), confirmou à Lusa um dos dirigentes regionais.

Após sugestão do líder da associação da Guarda, Amadeu Poço, Nuno Lobo, que lidera a AFL desde que sucedeu a Carlos Ribeiro em 2012, admitiu ponderar numa candidatura, no plenário das associações distritais e regionais de futebol ocorrido hoje, em Coimbra, onde não compareceram as estruturas de Braga e Algarve.

De acordo com o presidente de uma das 22 associações, contactado pela Lusa, 10 das estruturas assumiram o apoio a Nuno Lobo, as restantes consideraram ser prematuro tomar uma posição sobre os candidatos e sobre o ato eleitoral, que deve decorrer depois dos Jogos Olímpicos Paris2024.

Fernando Gomes cumpre o terceiro e último mandato à frente da FPF, que preside desde 2011.

Em 01 setembro de 2023, o jornal Expresso deu conta que o antigo futebolista Luís Figo estaria a preparar uma candidatura à FPF, numa corrida em que poderá entrar o atual presidente da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), Pedro Proença.