Novo capitão do United é um emigrante português

O médio-centro português Bruno Fernandes foi esta quinta-feira anunciado como novo capitão do Manchester United, posição que pertencia até há bem pouco tempo ao contestado central Harry Maguire.

“Como capitão, o vencedor do prémio ‘Sir Matt Busby’ em duas ocasiões vai continuar a garantir a mais elevada exigência no plantel do United de forma a garantir o sucesso em 2023/24 e em diante”, publicou o histórico inglês.

Fernandes chegou aos “red devils” a meio da temporada 2019/20, proveniente do Sporting, e na sua “meia época” de estreia conquistou a massa adepta com números: 22 jogos, 12 golos e oito assistências. Os bons desempenhos mantiveram-se nas épocas seguintes, tendo acumulado 28 golos e 18 assistências em 2020/21; 10 golos e 14 assistências em 2021/22 e 14 golos e 13 assistências em 2022/23.