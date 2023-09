Nova Iorque rendeu-se às sardinhas de conserva portuguesas

Jornais de referência de Nova Iorque têm-se mostrado rendidos à nova loja d'”O Mundo Fantástico da Sardinha Portuguesa”, que abriu no mês passado no coração da Times Square, um dos mais visitados pontos turísticos norte-americanos.

O The New York Times publicou, na passada segunda-feira, um artigo intitulado “Evite a loja dos M&M e vá para a ‘The Fantastic World of the Portuguese Sardine’, colocando em destaque o conceito desenvolvido pel’O Valor do Tempo, grupo empresarial que detém a histórica conserveira Comur, fundada em 1942 na Murtosa.

O jornal escreve que a empresa é “conhecida pelas sardinhas, que vêm sem pele e sem espinha, ou não, e com sabores como limão e pimenta”.

“Empilhadas do chão ao teto em dois níveis, as latas coloridas estão à venda por cerca de 13 dólares (12 euros) ou mais. E para presentear há latas comemorativas marcadas com anos anteriores – embora enlatadas recentemente -, e até uma em tom dourado por 44 dólares (40,7 euros). Outras variedades de produtos do mar em lata, como o bacalhau e o polvo, estão a chegar”, diz o artigo, que insta os nova-iorquinos a explorar “o novo empório de peixe enlatado da Times Square”.

Também o New York Post assinalou a abertura na nova loja de “um aclamado comerciante português de sardinhas” que “aterrou em Nova Iorque para saciar o desejo cada vez maior de peixe enlatado”.

“Entrar no local, ainda em fase de ‘soft opening’, é como entrar numa caixa de brinquedos epicurista presa fora do tempo: há estatuetas pintadas, funcionários em trajes de marinheiro dos velhos tempos e, claro, dois andares de prateleiras – a prateleira superior é acedida através de uma escada deslizante de biblioteca – contendo latas de sardinha multicoloridas como um verdadeiro ‘Fort Knox’ de peixes”, diz o New York Post.

O jornal indica ainda ao leitor que as latas são organizadas “cronologicamente de 1916 até à atualidade” e que o conceito “visa difundir esta alta gastronomia nos Estados Unidos, onde, ao contrário da Europa, a sardinha é há muito sinónimo de ‘alimentação barata'”.

Inaugurada em agosto, mês em que a Times Square está tradicionalmente lotada de turistas, a ‘The Fantastic World of the Portuguese Sardine’ marca a expansão internacional deste conceito que conta já com várias lojas em Portugal.

“Abrimos a nossa primeira loja ‘The Fantastic World of the Portuguese Sardine’ fora de Portugal. Aventurámo-nos a viver o sonho americano, trazendo para Times Square um dos mais relevantes cartões de visita de Portugal: as conservas”, escreveu na plataforma Linkedin António Quaresma, presidente do grupo O Valor do Tempo.

“Neste mundo fantástico que a cidade que nunca dorme agora recebe, o mar é o ilustre mestre de cerimónias que celebra a grandiosidade das conservas portuguesas. Os nossos holofotes incidem sobre os pescadores e as mulheres cujas mãos trabalham com mestria numa arte que se mantém viva e fiel às suas origens. A nossa plateia é agora o mundo. Que comece a magia”, acrescentou o empresário.