Nova greve transportes na Alemanha

Após a última paralisação dos transportes públicos na Alemanha, o sindicato do setor dos serviços ver.di convoca uma nova greve dos serviços da BVG.

Em comunicado lê-se que a greve tem início às 03h00 de quinta-feira, dia 29 de fevereiro, até às 14h00 de sexta-feira, afetando a maioria dos serviços do “U-Bahn”, “tram” (metro) e autocarros.

As linhas e serviços operados por outras empresas em nome da BVG não serão afetados pela greve.

As linhas de autocarro que vão circular são a 106, 114, 118, 124, 133, 161, 168, 175, 179, 184, 204, 218, 234, 275, 316, 318, 320, 326, 334, 349, 363, 380, N12, N23, N35, N39, N52, N61, N62, N68, N69, N84, N91, N95, N97. As linhas M36 e 124 vão funcionar com serviço restrito. Para essas linhas, é aconselhado fazer a verificação na aplicação BVG ou em BVG.de.

Como a greve inclui 12 empresas de transporte público em Brandeburgo, durante todo o dia de sexta-feira são esperadas perturbações significativas nos arredores de Berlim.

A BVG opera linhas que ligam Berlim aos arredores em cooperação com empresas de transporte dos respetivos distritos. Como resultado, algumas linhas ainda serão afetadas pelas interrupções nos serviços da BVG, mesmo após o fim da greve.