Nottingham de Nuno Espírito Santo perdeu em Brentford

O Nottingham Forest, de Nuno Espírito Santo e com Nuno Tavares a titular, perdeu este sábado na visita ao Brentford (3-2), num jogo discutido até à última, da 21.ª jornada da Liga inglesa de futebol.

Desde a chegada de Nuno Espírito Santo ao comando do Forest foi apenas a segunda derrota do treinador luso, que tinha sido batido na estreia, em casa com o Bournemouth, mas arrancou, depois, para uma boa série.

A equipa teve vitórias no campeonato com o Newcastle (3-1) e com o Manchester United (2-1), além de se apurar para a quarta eliminatória da Taça de Inglaterra, com um empate com o Blackpool e uma vitória no segundo jogo, após prolongamento.

Na visita ao Brentford, o Forest não podia ter pedido melhor entrada, com golo de Danilo logo aos três minutos, mas a equipa da casa provocou a reviravolta no marcador, com golos de Toney, aos 19 minutos, e Ben Mee, aos 59.

Para Ivan Toney foi uma tarde de sonho, num jogo em que regressou à competição depois de oito meses suspenso, devido a envolvimento em apostas.

A equipa de Nuno Espírito Santo ainda voltou à discussão, com o empate, por Chris Wood, aos 65 minutos, mas, pouco depois, Maupay deu nova vantagem ao Brentford, aos 68, logo após Mangala desperdiçar o que podia ser golo dos visitantes.

Mesmo apesar de um período de descontos de mais de 10 minutos, o resultado manteve-se em 3-2, com o Brentford em 14.º (22 pontos) e o Nottingham em 16.º (20).

Também hoje, mais cedo, o Arsenal, adversário do FC Porto nos oitavos de final da Liga dos Campeões (21 de fevereiro e 12 de março), regressou aos triunfos, ao golear em casa o Crystal Palace, por 5-0.

Os ‘gunners’ estão na terceira posição da Liga, com os mesmos 43 pontos de Aston Villa e ambos com 21 jogos, atrás de Liverpool (45) e Manchester City (43), os dois com menos um jogo disputado.