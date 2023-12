Ninguém marcou mais que Ronaldo em 2023

O “bis” do último jogo de Ronaldo ao serviço do Al Nassr chegou para carimbar o estatuto de melhor marcador do ano civil de 2023 em campeonatos profissionais de futebol. Atrás de si ficaram Kane, Mbappé e Haaland.

Durante a vitória do emblema saudita, o capitão da seleção nacional registou os 52.º e 53.º tentos do ano, sendo que 43 foram pelo Al Nassr e 10 por Portugal.

Recorde-se que o português pode ainda ampliar a marca, uma vez que o Al Nassr volta a competir em 30 de dezembro, na visita ao reduto do Al Taawon, para a Liga saudita, sendo neste momento o melhor marcador do campeonato, com 19 golos.