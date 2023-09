Nazaré homenageia o seu traje típico

A Câmara da Nazaré ergueu uma escultura de uma mulher com o traje típico nazareno, um dos símbolos emblemáticos deste concelho do distrito de Leiria, a ser inaugurada no feriado municipal, que se assinala em 8 de setembro.

“Queremos colocar nas entradas relevantes do concelho marcas da identidade da Nazaré para termos arte urbana e criarmos atratividade”, afirmou o presidente da câmara, Válter Chicharro, à agência Lusa.

De autoria do artista Bugalho Ferros, a escultura em aço, de seis metros de altura, evidencia as conhecidas sete saias do traje, o chapéu-de-borla, os ‘brincos à rainha’, o lenço e o avental.

A obra custou cerca de 30 mil euros ao município.

O monumento procura perpetuar a memória da mulher nazarena e das vestes tradicionais, segundo o município, que colocou a figura “virada para o mar à espera daqueles que regressam da faina”.

“Lutadora incansável desde os tempos mais remotos em que a vida da população da Nazaré dependia unicamente da faina do mar, quando o peixe chegava à terra, [a mulher] transportava-o à cabeça e ia vendê-lo, muitas vezes, porta a porta”, recordou o artista, citado numa nota da autarquia.

A escultura foi instalada na rotunda de uma das entradas da vila (sede do concelho).

Além da escultura, o município vai instalar em breve uma peça de uma onda gigante na rotunda de acesso à autoestrada A8, uma abóbora na entrada em Valado dos Frades e o brasão de Famalicão na entrada desta freguesia, também encomendadas ao mesmo autor.

Em 2024, o município pretende inaugurar o monumento de homenagem ao pescador, na entrada rodoviária do porto de pesca.

“É uma conjugação da imagem do pescador e dos barcos tradicionais”, adiantou o autarca.