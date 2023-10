Navegadoras com vida complicada na Liga das Nações

A seleção portuguesa feminina de futebol voltou a perder com a Áustria por 2-1, em jogo da quarta jornada do Grupo A2 da Liga das Nações, ficando mais longe da manutenção direta.

Depois de um nulo ao intervalo, a equipa austríaca adiantou-se aos 72 minutos, através de Viktoria Pinker, Portugal ainda reagiu e igualou três minutos depois, por Ana Capeta, mas a igualdade durou apenas um minuto, com Eileen Campbell a marcar o golo que ditou o triunfo da Áustria.

Com esta derrota, Portugal mantém, para já, o terceiro lugar do grupo, com três pontos, menos quatro do que as austríacas, segundas classificadas, numa ‘poule’ liderada pela França, com nove, seleção que recebe ainda hoje a Noruega, última, com apenas um ponto somado.

O vencedor de cada grupo segue para a ‘final four’ da prova, o segundo continua na Liga A, o terceiro vai ao ‘play-off’ de despromoção e o quarto desce à Liga B.