Na véspera de jogo na Luz, Braga só pensa na vitória

O treinador do Sporting de Braga, Artur Jorge, assumiu esta terça-feira, véspera do encontro para os oitavos da Taça de Portugal, a ambição de levar por vencida a equipa de Schmidt na Luz.

Na época passada, as equipas também se defrontaram na Taça de Portugal, então nos quartos de final, com os minhotos a seguirem em frente após a vitória, em casa, no desempate por grandes penalidades (5-4, após 1-1 no fim do tempo regulamentar e do prolongamento).

“É um jogo de extrema importância sendo a eliminar, teremos seguramente um jogo em que o Sporting de Braga vai tentar ultrapassar este adversário e seguir em frente na prova. Só a vitória nos permite continuar, não há margem de manobra para especular sobre este jogo, temos de ter capacidade e ambição”, disse na conferência de imprensa de antevisão.

O Benfica vem de cinco vitórias seguidas (para o campeonato, Taça da Liga e Liga dos Campeões) e Artur Jorge deixou elogios aos ‘encarnados’, “uma equipa fortíssima” e a jogar em casa.

Os bracarenses empataram 1-1, sábado, em casa, com o Vitória de Guimarães, tendo visto já muito perto do fim o triunfo fugir-lhe – o golo do empate surgiu aos 90+8 minutos, num grande remate de João Mendes.

“O sentimento de frustração é sinal de crescimento, pois sofremos o empate. Ficámos frustrados e a outra equipa ficou eufórica. A diferença é esta”, disse, recusando ainda que o resultado tenha deixado mossa anímica na equipa “porque os jogadores percebem o momento”.

Artur Jorge lembrou a dificuldade do mês de janeiro, com jogos com Benfica, FC Porto e Sporting, para Taça de Portugal, campeonato e Taça da Liga, respetivamente, mas frisou que a equipa “tem capacidade para dar uma resposta positiva” e encara esses jogos “com grande ambição e confiança”.

O técnico não quis desvendar se Al Musrati, Bruma e Álvaro Djaló – só o último, que vinha de lesão, esteve no banco, no sábado, mas não foi utilizado – estão disponíveis para quarta-feira e considerou que o jogo com o Benfica há menos de um mês (17 de dezembro), para o campeonato, que as ‘águias’ venceram por 1-0 ficou muito marcado pelo golo madrugador de Tengstedt aos três minutos.

“Foi um jogo equilibrado, tivemos algum ascendente, mas pode também pode ter sido em consequência de termos ido em busca do resultado muito cedo”, disse.

Questionado pelos resultados com os ‘três grandes’, Artur Jorge disse não sentir “pressão nenhuma” para obter melhores resultados, até porque, defende, não são eles que definem uma temporada.

“Se fizer seis, 12 ou 18 pontos com essas equipas contra essas equipas mais fortes, isso não me vai chegar [se não ganhar contra as outras]. Acho demasiado redutor olhar para o desempenho de três ou seis jogos, para mim vale zero. Obviamente que quero fazer mais pontos com eles, fiz cinco no ano passado e quero fazer mais”, disse.

Sobre a reabertura do mercado em janeiro, referiu que o plantel pode ser reforçado em função de “alguma oportunidade” de negócio, aproveitando para notar que o Benfica “comprou um avançado por 20 milhões e agora outro por 18 milhões”, números a que os minhotos não podem chegar.

Sporting de Braga e Benfica defrontam-se a partir das 20:45 de quarta-feira, no Estádio da Luz, em Lisboa, jogo que será arbitrado por Nuno Almeida, da associação de futebol do Algarve.