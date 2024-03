Mundiais de Glasgow: medalha de bronze para Tiago Luís Pereira

Tiago Luís Pereira alcançou a medalha de bronze no triplo salto dos Mundiais de pista coberta, em Glasgow, com a marca de 17,08 metros, a sua melhor neste ano, alcançada no sexto e último ensaio da final.

O saltador de 30 anos conquistou a primeira medalha da carreira, depois de uma prova em que conseguiu a marca de 16,74 metros ao segundo ensaio, garantindo o oitavo lugar e o acesso à segunda metade da final, e, depois de três ensaios nulos, ganhou impulso para o bronze no derradeiro salto.

Tiago Luís Pereira ficou atrás de Hugues Fabrice Zango, do Burquina Faso, medalha de ouro com 17,53 metros, e do argelino Yasser Mohammed Triki, prata, com 17,35, numa competição sem o atleta português mais reconhecido da categoria, Pedro Pablo Pichardo, medalha de prata nos Mundiais de pista coberta de 2022, em Belgrado.