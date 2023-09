Muita cultura para ver e ouvir em Guimarães até ao final do ano

Entre setembro e dezembro, em Guimarães, as artes convidam e estabelecem contacto com uma larga heterogeneidade de públicos e comunidades através da música, teatro, dança, exposições, artesanato, entre outras expressões artísticas, oficinas, visitas, formações e encontros de convivência e partilha promovidos pela programação d’A Oficina, trabalhando um território de criação com permanente ligação ao mundo, à contemporaneidade, à futuridade e às raízes culturais.

Várias estreias de espetáculos, com destaque para a nova criação do Teatro Oficina, a celebração dos 18 anos do CCVF, a inauguração de um novo ciclo expositivo no CIAJG, entre muitas outras atividades, integram as várias frentes de programação d’A Oficina: artes performativas, artes visuais, artes tradicionais.

E tudo ganha vida e lugar nos próximos meses, com a presença dos essenciais protagonistas ‘público’ e ‘artistas’ em espaços culturais como o Centro Cultural Vila Flor (CCVF), o Centro Internacional das Artes José de Guimarães (CIAJG), a Casa da Memória de Guimarães (CDMG), a Loja Oficina (LO), bem como o Centro de Criação de Candoso (CCC) e o Espaço Oficina (EO), e ainda variados espaços parceiros da programação d’A Oficina, incluindo escolas e instituições de Guimarães até onde os trabalhos e projetos d’A Oficina se estendem de forma continuada no tempo.

A nova temporada cultural inicia-se assim esta semana, a 8 e 9 de setembro, com uma nova edição do Manta que nos traz aromas e inspirações africanas, em quatro concertos (de acesso gratuito) que formam uma constelação musical composta por Tristany, Lura, Aline Frazão e Nancy Vieira. O trilho cultural convida-nos logo de seguida a comemorar os 18 anos do CCVF com um programa que espelha a sua diversidade interartística, convocando a dança (com “Cascas d’OvO”, de Jonas&Lander, a 15 de setembro), a música (com um espetáculo em estreia absoluta que junta Gabriel Prokofiev e Mr Switch com a Orquestra de Guimarães a 16 de setembro, e um concerto de Pedro Mafama no dia seguinte, 17) e o teatro (com a estreia absoluta de “Palco Principal”, dos SillySeason, a 23 de setembro) numa celebração com entrada geral simbólica de 18 euros.

Outros destaques da programação de artes performativas no CCVF passam pelos muito aguardados concertos que marcam o regresso a Portugal de The Cinematic Orchestra para comemorar o 20º aniversário do seu álbum “Man with a Movie Camera” (28 outubro) e do famigerado coletivo alemão Jazzanova (16 dezembro); as peças de dança “Campo Força Chama”, de Josefa Pereira (coprodução A Oficina/Centro Cultural Vila Flor, O Espaço do Tempo e Cineteatro Louletano, no âmbito do Projeto CASA, a 14 de outubro), e “Onde está o Relâmpago que Vos Lamberá as Vossas Labaredas” de Hugo Calhim Cristovão & Joana von Mayer Trindade (outra coprodução A Oficina/Centro Cultural Vila Flor, a ser apresentada a 25 de novembro); no âmbito do teatro “As Castro” de Raquel Castro (mais uma coprodução A Oficina/Centro Cultural Vila Flor mostrada ao público a 15 de dezembro) e a Mostra de Amadores de Teatro (20 a 22 outubro); a ópera “1911 – A Conspiração da Igualdade” integrada no V Festival de Canto Lírico de Guimarães em parceria com a ASMAV – Associação Artística Vimaranense (22 dezembro); e a 32ª edição do incontornável festival Guimarães Jazz (que habitará também outros espaços como o CIAJG e o Convívio (9 a 18 novembro).

A companhia de teatro vimaranense Teatro Oficina (TO) dá as boas-vindas à nova temporada cultural com várias propostas que até ao final do ano percorrem as áreas da criação e da formação, sob a direção artística de Mickaël de Oliveira e com o Espaço Oficina (Av. D. João IV, 1213 Cave, 4810-431 Guimarães) como base de operações. Até dia 12, é possível realizar as inscrições para o ano 2023-2024 das Oficinas do Teatro Oficina (OTO), que nesta temporada aportam várias novidades e se organizam em três níveis, em função de escalões etários.

A muito aguardada estreia absoluta da nova criação do Teatro Oficina, intitulada “Ensaio Técnico”, está reservada para 4 a 7 de outubro, contando com texto e encenação de Mickaël de Oliveira e interpretação e colaboração artística de Beatriz Wellenkamp Carretas, Joana Pialgata, Siobhan Fernandes e Zé Ribeiro.

Abertos ao público de forma gratuita prosseguem os Ensaios Abertos de projetos desenvolvidos no programa ‘Criação Crítica’. Neste quadrimestre vamos poder conhecer os processos de criação de “A missa acabou” de Ana Sampaio e Maia e Sérgio Brito, “Inserir imagem visualmente poderosa: aqui”, de Anja Caldas, e “Mulher de” de Ana Mafalda Pereira.

Nas terças-feiras 26 setembro, 17 e 24 outubro, 7 e 21 novembro, 12 dezembro, sempre às 21h30, são promovidas novas sessões (também gratuitas) dos Encontros de Dramaturgia – plataforma de encontros entre dramaturgos, escritores e curiosos que se estende em duas edições, a primeira orientada por Patrícia Portela e a segunda por Rui Pina Coelho, num processo de criação em partilha, entre sessões de leituras comentadas e escrita criativa.

Passando para outra área central da atuação d’A Oficina, focada nas artes visuais, o CIAJG surge nesta temporada com duas novas exposições em destaque, com um programa inaugural preparado para a tarde do dia 30 de setembro, onde cabem momentos de performance, música experimental, Dj Set e experiência degustativa. Tudo em torno das exposições “Cifra”, da artista venezuelanaDayana Lucas baseada em Portugal desde 2003, que toma conta do piso 0 do CIAJG com a curadoria de Marta Mestre e com a parceria da ArtWorks; e da exposição fruto dosLaboratórios de Verão 2023, programa de apoio à criação artística, atualmente desenvolvido pelo CIAJG (Guimarães) e pelo gnration (Braga). Esta última exposição, com curadoria de Marta Mestre, Luís Fernandes e Paulo Mendes, apropria-se do piso -1 do CIAJG e resulta de uma residência artística, reunindo os quatro vencedores da edição de 2023: Bárbara Fonte, Lucas Carneiro e Manuel Costa, Cláudia Cibrão, Guache, com propostas em domínios artísticos que vão das artes visuais à media art, de perfil performativo e expositivo.

Estas inaugurações acontecem não sem antes (25 setembro) dar as Boas-vindas à Comunidade Académica da Escola de Arquitetura, Arte e Design da Universidade do Minho (EAAD/UM) que encarna o projeto Triangular, uma rede de vizinhanças entre alunos, universidade, artistas e espaços culturais da cidade de Guimarães, que oferece ações de formação, espaços de partilha e experimentação em arte contemporânea.

Rumamos umas dezenas de metros avenida abaixo para chegar àquele que é um ponto de partida ideal para quem visita e quer conhecer a cidade berço, enquanto território e comunidade que convida e acolhe: a Casa da Memória de Guimarães (CDMG). Entre os destaques alusivos à programação de artes tradicionais d’A Oficina encontramos a terceira e última sessão dos“Colóquios Simples” (13 outubro), conversas moderadas por Alexandre Gamela, acessíveis e abertas, que procuram dar uma outra perspetiva sobre Ciência e sobre as plantas. Outro destaque surge a 11 de novembro pelas mãos de Liliana Duarte, para um segundo momento de um dos mais recentes projetos de comunidade da CDMG, inaugurado este ano. “Remoinho” é um projeto-viagem em volta dos saberes tradicionais, que pretende homenagear o pão e o moinho, mas também todo o ciclo da vida que neles se encontram, juntando as pessoas em torno das questões do património imaterial e material dos moinhos e dos processos de cultivo e da colheita dos cereais mais antigos usados para o fabrico do pão do Minho.

Já neste mês de setembro, mergulhamos no património e artesanato de Guimarães com uma nova edição do Curso de Bordado de Guimarães, a decorre de 15 de setembro a 7 de outubro, fruto da parceria com o CEARTE – Centro de Formação Profissional para o Artesanato e Património. E em outubro podemos encontrar no nosso caminho a oficina “Para quê participar?” com Hugo Cruze a apresentação e discussão em torno do livro “Práticas Artísticas, Participação e Política”, com participação do mesmo Hugo Cruz e de Paulo Lopes Silva e Paula Oliveira.

Transitando para outro dos espaços intimamente relacionados com a programação de artes tradicionais, chegámos à Loja Oficina cuja programação inclui a apresentação do livro “O Traço e a Linha”, de Cecília Lages (28 outubro), que propõe uma abordagem contemporânea do desenho do Bordado de Guimarães, e ainda uma conversa em torno do aniversário de Alberto Sampaio(18 novembro).



No que toca à programação desenvolvida pela equipa de Educação e Mediação Cultural d’A Oficina, este quadrimestre conta, para além das regulares e diversas oficinas e visitas, com os espetáculos “Cubos Sonoros”, de Clara Bevilaqua e Gui Calegari (sessão de corpo, som e movimento, 7 outubro) e “Uma Ideia de Justiça”, do Teatro do Bolhão e Joana Providência(25, 26, 27, 30 e 31 outubro para escolas e instituições e 28 outubro para público geral e famílias).

Novembro será um mês especial de Primeiros Encontros no CIAJG, mais concretamente nos sábados 4, 11, 18 e 25. Em Guimarães vivem pessoas, famílias, comunidades de cerca de 100 nacionalidades. E tendo como mote a exposição e as coleções do CIAJG, que evocam geografias, culturas e artes ao redor do mundo, A Oficina promove um ciclo de encontros dirigidos à população migrante em Guimarães.

Projeto ímpar no panorama nacional, da responsabilidade da Educação e Mediação Cultural d’A Oficina, em parceria com a Câmara Municipal de Guimarães, o ‘Mais Três’ continuará a levar as Artes Performativas e as Artes Visuais às escolas do município através do seu programa de aprendizagem nestas áreas artísticas que abrange as escolas públicas do 1º Ciclo do Ensino Básico e os Jardins de Infância do concelho de Guimarães (num total de 59 escolas em 14 Agrupamentos).

Já o Centro de Criação de Candoso (CCC), espaço incontornável da nova criação de artes performativas, acolhe em colaboração com a mala voadora as residências artísticas de João Delgado Lourenço e Pedro Nunes, que se encontram a trabalhar nos respetivos espetáculos“Carta de desmotivação” e “Matriarca’74”. Sara Inês Gigante também vai habitar o CCC durante o mês de outubro para preparar a sua nova peça “Popular”, vencedora da 6ª edição da Bolsa Amélia Rey Colaço e no âmbito da parceria com os Estúdios Victor Córdon, o CCC vai acolher também o “Projeto Itinerários”, e ainda os trabalhos preparatórios do espetáculo “Corpus Utópicos”, da Esquiva Companhia de Dança.

A informação alusiva à programação d’A Oficina reservada para os próximos meses foi apresentada em Conferência de Imprensa realizada no CIAJG por Hugo Tavares de Freitas (Direção Executiva d’A Oficina), Marta Mestre (Direção Artística do CIAJG e Artes Visuais d’A Oficina), Rui Torrinha(Direção Artística do CCVF e Artes Performativas d’A Oficina), Mickaël de Oliveira (Direção Artística Convidada Teatro Oficina 2023-2024), Catarina Pereira (Direção Artística da Casa da Memória e Artes Tradicionais d’A Oficina), e Francisco Neves (Direção de Educação e Mediação Cultural d’A Oficina).

A informação mais detalhada relativa a todas as propostas deste quadrimestre promovidas pela cooperativa cultural vimaranense já pode ser consultada online em aoficina.pt e nos websites dos vários espaços culturais relacionados, bem como nas respetivas redes sociais.