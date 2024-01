Mourinho deixa 10 palavras de despedida

O treinador português José Mourinho despediu-se da Roma, equipa da Liga italiana de futebol, com uma mensagem em 10 palavras, acompanhada de várias fotografias da sua passagem pela formação romana.

“Suor, sangue, lágrimas, alegria, tristeza, amoR, irmãos, história, coração e eternidade“, foram as 10 palavras que escreveu no instagram para se despedir da equipa romana, a qual orientou nos últimos dois anos e meio.

José Mourinho deixou a Roma, após três jogos sem vencer na Liga italiana de futebol e a eliminação frente à rival Lazio na Taça da Itália, na sua terceira época no emblema romano, deixando a equipa no nono lugar da Série A, com 29 pontos, menos 21 do que o líder Inter Milão, após 20 jornadas.

Mourinho, 60 anos, chegou ao emblema ‘giallorosso’ em maio de 2021, sucedendo, então, a Paulo Fonseca, e deixa o cargo seis dias depois da eliminação nos quartos de final da Taça no terreno da eterna rival Lazio, com um golo de Mattia Zaccagni, de grande penalidade, e de o português Tiago Pinto ter anunciado o fim do seu ciclo como diretor desportivo do clube.

No emblema romano, Mourinho conquistou a Liga Conferência Europa, em 2021/22, tornando-se no primeiro treinador a erguer as três taças continentais de clubes, depois da Liga dos Campeões, em 2003/04 e 2009/10, e da Liga Europa, em 2002/03 e 2016/17.

Na capital italiana, além da conquista da Liga Conferência Europa, Mourinho chegou à final da Liga Europa, na época passada, tendo sido batido pelo Sevilha, sem ir além do sexto lugar no campeonato, em 2021/22 e 2022/23.