MotoGP: loucura no Algarve por Miguel Oliveira

Os fãs de Miguel Oliveira manifestam-se confiantes de que o piloto português de motociclismo da Aprilia possa conquistar, no domingo, um dos lugares no pódio do Grande Prémio de Portugal de MotoGP, no Autódromo Internacional do Algarve (AIA).

“Acreditamos que o Miguel [Oliveira] possa fazer uma boa corrida e alcançar um lugar no pódio, sabendo que vai ser difícil, até porque há equipas mais competitivas”, apontaram à Lusa alguns admiradores do piloto português.

Na ‘fanzone’ instalada à entrada do circuito algarvio, dezenas de amantes das duas rodas oriundos de vários pontos do país aproveitavam o espaço para conviverem, no primeiro dia da segunda ronda do Mundial de MotoGP.

O casal, Cristina e Frederico Reis, viajou de moto desde a cidade de Coimbra até Portimão para apoiar o piloto português, “embora reconhecendo que a vitória é difícil, mas está ao alcance de todos”.

“Tudo pode acontecer, estamos expectantes e acreditamos num bom resultado do Miguel, mas temos de ser realistas e olhar para a competição, que tem muitos e bons pilotos”, notaram.

O oitavo tempo conseguido hoje por Miguel Oliveira na primeira sessão de treinos livres deixou os fãs “mais confiantes” na conquista de um lugar no pódio na corrida de domingo.

Para Fernando e José Luís, dois dos oito membros de um grupo oriundo de Tomar, “é um tempo muito bom, sabendo que ele [Miguel Oliveira] pode e vai fazer melhor”.

“É difícil, sabemos, mas ele tem a vantagem de conhecer bem este circuito, o que lhe pode dar alguma vantagem em relação a outros pilotos”, sublinharam.

A maioria dos adeptos aponta o registo como “animador e que pode antecipar um bom fim de semana com uma boa classificação”.

O GP de Portugal de MotoGP, a segunda de 21 rondas do Mundial de Velocidade, decorre entre hoje e domingo no AIA, no Algarve.