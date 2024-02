Molhou o telemóvel? Arroz não é solução

Num momento de distração, enquanto navegamos incessantemente pelo telemóvel, o dispositivo escapa das nossas mãos e cai na sanita. O que fazer?

O conselho popular imediatamente sugerido por amigos, familiares ou até pela internet é mergulhar o telemóvel em arroz. Esta dica sugere que o arroz seco e cru remove a humidade do dispositivo, permitindo que o ligue novamente de forma segura.

Contudo, a Apple entrou na conversa com orientações atualizadas sobre o que fazer quando se recebe um alerta de que o telemóvel está molhado. A primeira recomendação da empresa é desligar o telemóvel da corrente (caso esteja ligado) e bater suavemente com o aparelho contra a mão, com o conector voltado para baixo, para remover alguma humidade.

Após meia hora, aconselha-se tentar carregá-lo novamente, refere o IFLScience.

“Se vir o alerta novamente, ainda há líquido no conector ou sob os pinos do seu cabo”, escreve a Apple.

A empresa sugere deixar o iPhone numa área seca com algum fluxo de ar por até um dia. Pode-se tentar carregar ou conectar um acessório durante este período. Pode levar até 24 horas para secar completamente.