MNE saúda “forte renovação do Conselho das Comunidades Portuguesas”

O Ministério dos Negócios Estrangeiros saudou, esta segunda-feira, os resultados das eleições para o Conselho das Comunidades Portuguesas (CCP), nas quais foram eleitos, por 38 círculos eleitorais, 76 conselheiros.

Através de um comunicado enviado às redações, o ministério salienta que “uma das alterações mais significativas foi o aumento do número de conselheiros, passando de 80 para 90”. Com a obrigatoriedade de manter os anteriores 50 círculos eleitorais, optou-se por criar dois novos círculos de Israel e Turquia cada um com a possibilidade de eleger um conselheiro, sendo os restantes oito novos conselheiros distribuídos pelos círculos de Paris, Lyon e Marselha, Suíça, Londres e São Paulo.

Das eleições, resultaram 54 candidaturas, distribuídas por 38 círculos eleitorais, elegendo assim 76 conselheiros. Um aumento de nove eleitos, comparativamente com as eleições de 2015.

A paridade foi outra das grandes alterações desta nova lei do CCP, com resultados imediatos nesta eleição, passando de nove mulheres eleitas em 2015, para 26 em 2023, atingindo a quota de 34%.

Neste sufrágio verificou-se também uma forte renovação do Conselho das Comunidades Portuguesas. Dos anteriores conselheiros, apenas 19 renovam os seus mandatos e 57 são eleitos pela primeira vez como representantes das comunidades, uma taxa de renovação na ordem dos 75%, “num claro sinal da dinâmica que as comunidades portuguesas têm neste momento”, adianta ainda o órgão governativo.