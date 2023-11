Miss Portugal ficou nas vinte finalistas de Miss Universo

A portuguesa Marina Machete Reis ficou entre as 20 melhores da 72ª edição do Miss Universo, cuja final aconteceu no sábado em El Salvador.

O prémio foi para a candidata da Nicarágua, Sheynnis Palacios, que conquistou um título inédito para o país. O pódio ficou completo com as representantes da Tailândia, Anntonia Porsild, e da Austrália, Moraya Wilson, respetivamente.

Marina Machete Reis, 28 anos, natural de Setúbal, ficou no grupo de 20 semifinalistas do concurso. Na seleção das 10 concorrentes que passaram à final a portuguesa ficou fora da lista.

A edição é histórica para Portugal. Marina Machete tornou-se a primeira mulher transsexual a representar Portugal no maior concurso de beleza do mundo — que começou a permitir a participação de pessoas trans em 2012. Na edição deste ano, houve duas mulheres trans em competição: Marina e a holandesa Rikkie Valerie Kollé.