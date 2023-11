“Minas de lítio cumprem a lei”

O ministro português do Ambiente, Duarte Cordeiro, garantiu esta semana que os projetos para as minas de lítio em Boticas e Montalegre, no distrito de Vila Real, cumprem a lei.

“No nosso entender, nas minas de lítio foram cumpridos todos os passos que a lei exige”, afirmou o governante, em resposta ao deputado social-democrata Hugo Oliveira, na Assembleia da República, no âmbito da discussão na especialidade da proposta de Orçamento do Estado para 2024.

Na semana passada, o primeiro-ministro, António Costa, apresentou a demissão depois de saber que tinha sido citado em escutas telefónicas por envolvidos numa investigação do Ministério Público aos negócios do lítio, hidrogénio e centro de dados de Sines.

O Ministério do Ambiente foi um dos locais onde a PSP realizou buscas, na terça-feira.