Miguel Oliveira aponta a bom resultado na Alemanha

O piloto português Miguel Oliveira (Aprilia) espera conseguir um bom resultado para a equipa RNF no Grande Prémio da Alemanha de MotoGP, sétima prova do Mundial de elocidade, que se disputa no fim de semana.

Em declarações citadas pela própria equipa, Miguel Oliveira lembra que “depois do resultado conseguido em Mugello [no GP de Itália do passado fim de semana”, em que desistiu devido a queda, e diz que está “feliz por ter a hipótese” de se “redimir” e “conseguir um bom resultado para a equipa”.

“Sachsenring é um traçado de que gosto. Vi que as Aprilia foram competitivas aqui no ano passado, pelo que espero ter um bom desempenho e ver se consigo dar mais um passo para a minha recuperação a 100 por cento”, sublinhou Miguel Oliveira.

O piloto natural de Almada sofreu uma fratura no ombro esquerdo no GP de Espanha disputado a 30 de abril e regressou à competição no passado fim de semana, em Itália.