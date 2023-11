“Mestre da tática” Jorge Jesus lançado para o título saudita

O Al Hilal, do português Jorge Jesus, está lançado no campeonato e, à passagem da 13.ª jornada, é líder isolado com mais sete pontos que o Al Nassr, de Ronaldo e Otávio, ainda que este tenha um jogo a menos.

O conjunto do ex-Braga, Benfica e Sporting venceu até ao momento 11 dos 13 jogos disputados e continuou esta sexta-feira a onda positiva ao receber e derrotar o Al Taawon, quarto classificado.

Recorde-se que além de Jorge Jesus, o Al Hilal conta ainda nas suas fileiras com Rúben Neves, recentemente convocado para os últimos dois compromissos da seleção portuguesa a contar para a fase de qualificação para o Euro2024.