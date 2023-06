Mensagem de 10 de Junho de Paulo Cafôfo

Hoje celebramos Portugal.

Celebramos a língua e cultura portuguesa, a herança de largos séculos de um povo que transformou a coragem numa força inabalável, quebrando medos e barreiras, unindo povos e mundos.

Um povo que tem presença nos cinco continentes, com um legado rico feito de estórias inspiradoras de querer, de ambição e de orgulho.

Celebramos a epopeia de portuguesas e portugueses que, em Portugal como fora do nosso país, inspiraram gerações após gerações a cultivar os princípios que definem a nossa forma de ser e de estar no mundo, com qualidades humanas reconhecidas e uma solidariedade que nos enobrece como povo e eleva como nação.

E é também o dia em que homenageamos a Diáspora. A extensão viva, tangível e apaixonada de Portugal.

Cinco milhões de portugueses embaixadores da lusofonia, da nossa cultura e da nossa língua.

Influenciadores da Portugalidade que levam Portugal ao mundo, trazendo mundo a Portugal.

Que estendem as nossas fronteiras e contribuem para a economia a cultura, para um Portugal mais moderno e próspero.

Neste dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas, quero deixar uma mensagem especial para quem sente o país fora das fronteiras territoriais, mas que pisa este chão comum.

Portugal valoriza a sua Diáspora, parte integrante da construção do país.

Desse facto são exemplo as celebrações oficiais que, à semelhança de anos anteriores, incluem programa oficial em países com comunidade portuguesa expressiva. Este ano na África do Sul, com a presença do governo e de sua Excelência o Presidente da República.

Portugal reconhece e respeita a Diáspora, empenhando-se ativamente no diálogo recíproco e no reforço do vínculo das comunidades portuguesas com o seu país.

Com uma aposta no ensino da língua portuguesa, que este ano dá um salto tremendo com o investimento transformador na digitalização, com a entrega de 23 mil tablets, com plataforma de conteúdos pedagógicos, para o ensino da língua no estrangeiro.

Com o apoio ao movimento associativo, a verdadeira cola das nossas comunidades, aumentando em 15 por cento de investimento do Estado Português em relação a 2022.

E estamos mais presentes para os portugueses mais desfavorecidos, com ferramentas de apoio social a idosos e carenciados no estrangeiro, que temos vindo a reforçar.

Esta ocasião marca também uma maior aproximação da administração pública aos cidadãos portugueses no estrangeiro. Fica disponível, na sua primeira fase de desenvolvimento, o Consulado Virtual.

Este vem desmaterializar vários atos consulares que agora passam a ser feitos através do computador ou do telemóvel.

É a primeira fase de um caminho rumo a mais comodidade, eficiência e rapidez na relação da diáspora com os serviços do Estado.

E continuaremos a estimular o regresso e o bom acolhimento de quem decidiu voltar à sua terra, com programas e instrumentos que têm provado uma grande validade para quem pretende regressar.

Neste dia especial, agradeço a colaboração de todas e de todos os que também têm responsabilidades na diáspora, sejam aqueles que exercem funções na nossa rede consular e embaixadas, ou os representantes de instituições associativas e de solidariedade que fazem um trabalho extraordinário, contribuindo para cuidar e integrar portugueses no estrangeiro.

Um abraço fraterno a todos os portugueses e portuguesas.

Feliz Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas!

Paulo Cafôfo