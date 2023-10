Melhor ano do cinema português de animação celebrado em Castelo Branco

A Festa Mundial da Animação vai acontecer este mês entre Castelo Branco e Vila Velha de Ródão, quase no fecho do melhor ano para o cinema português de animação, disse à Lusa a diretora da Casa da Animação, Regina Machado.

A Festa Mundial da Animação, que começa na segunda-feira, é uma iniciativa anual e itinerante da Casa da Animação, com uma semana de atividades que assinala e se associa à celebração internacional do Dia Mundial da Animação, a 28 de outubro.

Este ano, pela primeira vez, a Festa Mundial da Animação vai repartir-se entre Castelo Branco e Vila Velha de Ródão, tendo como âncora a produtora Ocidental Filmes, localizada em Gavião de Ródão, naquele distrito, e onde está a desenvolver um polo dedicado ao cinema de animação.

“Temos sempre uma preocupação gigante com a descentralização, fazendo em sítios que não são os mais óbvios.(…) Faz-nos sentido que seja sempre numa cidade no interior do país para que se criem novos públicos, novos hábitos de assistir a cinema de animação e acreditamos que é nestas localidades que faz mais diferença aquilo que nós fazemos”, explicou Regina Machado.

O programa de atividades, entre os dias 23 e 29, inclui várias sessões de cinema, oficinas para seniores e para escolas, exposições ‘masterclasses’ com vários convidados, entre os quais o teórico e realizador canadiano Pierre Hébert e o realizador Will Anderson, que apresentará a longa-metragem “A cat called dom”.

Destaque ainda para uma retrospetiva do cinema de Jean-Charles Mbotti Malolo, um espetáculo de lanterna mágica pelo realizador Abi Feijó, musicado ao vivo pelo violinista Samuel Martins Coelho, e a atribuição do Prémio Nacional de Animação.

A Festa Mundial da Animação já aconteceu, por exemplo, em Portalegre, Caldas da Rainha e Montemor-o-Novo, mas a Casa da Animação planeia manter-se por alguns tempos em Castelo Branco e Vila Velha de Ródão, para “dar estabilidade ao evento, crescer mais, conseguir mais patrocinadores, projeção e público”, explicou Regina Machado.

Numa retrospetiva do que foi 2023 para o cinema português de animação, a diretora da Casa da Animação lembrou a nomeação inédita de “Ice Merchants”, de João Gonzalez, para os Óscares, a soma de prémios internacionais, a estreia também ela inédita de longas-metragens de produção nacional e as celebrações do centenário do primeiro filme português de animação.

“Estamos no nosso melhor ano, a partir de agora vai ser continuar; e ganhar o respeito pelo público foi muito importante e que o público perceba que o cinema de animação não é só para crianças e que nos leva lá fora como quase nenhum outro formato nos leva. Ter o público do nosso lado e a atenção virada para o cinema de animação foi a nossa maior vitória”, disse.

Encontra aqui toda a programação da Festa Mundial da Animação, incluindo atividades complementares em dez cidades do país.